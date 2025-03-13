В США назвали главную уязвимость НАТО

Страны НАТО неспособны обеспечить качественную противовоздушную оборону и быструю переброску военного контингента без участия США. 

Как передает Day.Az, об этом в статье для Energy Intelligence заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.