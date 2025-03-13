https://news.day.az/world/1736870.html В США назвали главную уязвимость НАТО Страны НАТО неспособны обеспечить качественную противовоздушную оборону и быструю переброску военного контингента без участия США. Как передает Day.Az, об этом в статье для Energy Intelligence заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.
В США назвали главную уязвимость НАТО
Страны НАТО неспособны обеспечить качественную противовоздушную оборону и быструю переброску военного контингента без участия США.
Как передает Day.Az, об этом в статье для Energy Intelligence заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.
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