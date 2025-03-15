Орбан выдвинул ряд требований к ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выдвинул к Европейскому союзу (ЕС) 12 требований.

Как передает Day.Az, соответствующую публикацию он разместил в соцсети Х.

"Чего требует венгерский народ от Брюсселя? Пусть будет мир, свобода и единство", - отметил Орбан.

Среди его требований есть такие, как равенство всех стран-членов ЕС перед законом, восстановление отнятых у наций полномочий, национальный суверенитет и сильное право вето для правительств государств, входящих в союз. Венгерский премьер также призвал изгнать коррумпированных лоббистов из парламента.

По мнению политика, ЕС также необходимо "не мешать защищать границы, не ввозить мигрантов и выдворять тех, кто прибыл нелегально".

Орбан выступил за запрет на противоестественное перевоспитание детей и высказался за защиту христианского наследия Европы.