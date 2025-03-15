В Берлине проходит акция протеста

Массовая демонстрация против внесения поправки в Основной закон ФРГ, которая позволит существенно увеличивать долги для финансирования растущих трат на оборону, проходит в центре Берлина у Бранденбургских ворот.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, активисты, среди прочего, выступают за мир, против новых заимствований для финансирования военных расходов.

Демонстранты держат в руках плакаты с призывами к миру и против новых кредитов для наращивания вооружений, а также голубые флаги с голубем - символом мира. На баннерах можно увидеть надписи: "Наша страна хочет мира", "Мир сейчас", "Нет ракетам Taurus", "Переговоры вместо оружия для установления мира".

Перед Бранденбургскими воротами установлена специальная сцена для выступления спикеров. Перед собравшимися, среди прочих, выступила депутат Бундестага (парламента ФРГ) от группы "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" Севим Дагделен.

Безопасность участников обеспечивают сотрудники местных правоохранительных органов. Акция проходит мирно. На вопрос о количестве участников в берлинской полиции корреспонденту ТАСС сообщили, что точные цифры появятся только вечером. Однако, по предварительным оценкам, в акции принимают участие сотни человек.