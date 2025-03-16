https://news.day.az/world/1737686.html Мерц пообещал не быть «зелёным», но экологией займется Глава блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц пообещал заняться вопросами экологии на посту федерального канцлера Германии и не превращаться в "зеленого". Как передает Day.Az, об этом немецкий политик заявил в интервью газете Bild. "Я точно не стану "зеленым".
Мерц пообещал не быть «зелёным», но экологией займется
Глава блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц пообещал заняться вопросами экологии на посту федерального канцлера Германии и не превращаться в "зеленого".
Как передает Day.Az, об этом немецкий политик заявил в интервью газете Bild.
"Я точно не стану "зеленым". Но я буду канцлером, который берет на себя ответственность за экологическую политику", - отметил он.
Кроме того, Мерц добавил, что масштабные инвестиции в оборону "крайне необходимы".
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