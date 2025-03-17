Хуситы заявили об ударе по американскому авианосцу USS Harry Truman

Представитель хуситов заявил об ударе по авианосцу США USS Harry Truman в Красном море, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства, вооруженные силы хуситов в Йемене атаковали американский авианосец и военные корабли с использованием 18 ракет и беспилотников. Представитель хуситов рассказал, что США нанесли 47 ударов по территории семи йеменских провинций.

Ранее сообщалось, что около 10 часов продолжались удары США по Йемену, где поражение получали объекты хуситов. В свою очередь, хуситы пообещали ответить на "американскую агрессию". "Наши йеменские вооруженные силы готовы противостоять эскалации эскалацией", - заявили они.