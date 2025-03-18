Пентагон назвал условия прекращения операции США против хуситов

Соединенные Штаты готовы прекратить операцию против хуситов, если те откажутся от проведения своих атак.

Об этом заявил помощник министра обороны США по связям с общественностью Шон Парнелл в ходе своего первого брифинга в этой должности, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Хуситы могут определить, когда это закончится, но до тех пор кампания будет бескомпромиссной. [Операция США будет продолжаться до тех пор], пока мы не защитим нашу родину и не откроем там судоходные пути, убедившись в том, что у нас в этом районе есть свобода для маневра", - сказал Парнелл.

Как уточнил в ходе брифинга начальник Оперативного управления КНШ генерал-лейтенант ВВС Алекс Гринкевич, США с начала операции уничтожили более 30 целей в различных районах Йемена, но не стал уточнять, какие именно и где. Кроме того, он утверждал, что в результате действий американцев никто из гражданских не погиб и не пострадал.

15 марта Вооруженные силы США по приказу президента Дональда Трампа начали наносить массированные удары по территории Йемена, которая находится под контролем хуситов. Как заявило Центральное командование ВС США, операция направлена на защиту американских интересов и обеспечение свободы судоходства.