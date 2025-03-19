У берегов Италии перевернулось судно с мигрантами

Шесть мигрантов погибли и 40 пропали без вести после того, как судно с мигрантами перевернулась недалеко от итальянского острова Лампедуза.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Reuters.

Выжили 10 человек.

В настоящее время ведутся поиски пропавших без вести лиц.