https://news.day.az/world/1738445.html У берегов Италии перевернулось судно с мигрантами Шесть мигрантов погибли и 40 пропали без вести после того, как судно с мигрантами перевернулась недалеко от итальянского острова Лампедуза. Как передает Day.Az, об этом сообщило Reuters. Выжили 10 человек. В настоящее время ведутся поиски пропавших без вести лиц.
У берегов Италии перевернулось судно с мигрантами
Шесть мигрантов погибли и 40 пропали без вести после того, как судно с мигрантами перевернулась недалеко от итальянского острова Лампедуза.
Как передает Day.Az, об этом сообщило Reuters.
Выжили 10 человек.
В настоящее время ведутся поиски пропавших без вести лиц.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре