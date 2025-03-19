О чем говорили Трамп и Зеленский?

Президент США Дональд Трамп завершил свой телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, указав, что он прошел "очень хорошо". Соответствующий пост глава государства разместил в своем аккаунте в социальной сети Truth Social, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Только что завершил очень хороший телефонный разговор с президентом Украины Зеленским. Он длился около часа. Большая часть обсуждения была основана на вчерашнем разговоре с президентом [России Владимиром] Путиным, чтобы согласовать запросы и потребности России и Украины", - отметил американский лидер.

Трамп также подчеркнул, что государственный секретарь США Марко Рубио и советник президента по национальной безопасности позже представят окончательные итоги разговора.