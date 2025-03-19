https://news.day.az/world/1738604.html

США нанесли удары по объектам хуситов

Вооруженные силы США нанесли серию ударов по йеменской столице Сане, которая находится под контролем мятежного движения "Ансар Аллах". Как передает Day.Az, об этом сообщил принадлежащий повстанцам телеканал Al Masirah. Согласно его утверждению, американские ВС атаковали с воздуха строящийся зал для мероприятий в районе Эс-Саура.