https://news.day.az/world/1738604.html США нанесли удары по объектам хуситов Вооруженные силы США нанесли серию ударов по йеменской столице Сане, которая находится под контролем мятежного движения "Ансар Аллах". Как передает Day.Az, об этом сообщил принадлежащий повстанцам телеканал Al Masirah. Согласно его утверждению, американские ВС атаковали с воздуха строящийся зал для мероприятий в районе Эс-Саура.
США нанесли удары по объектам хуситов
Вооруженные силы США нанесли серию ударов по йеменской столице Сане, которая находится под контролем мятежного движения "Ансар Аллах".
Как передает Day.Az, об этом сообщил принадлежащий повстанцам телеканал Al Masirah.
Согласно его утверждению, американские ВС атаковали с воздуха строящийся зал для мероприятий в районе Эс-Саура.
Информация о жертвах не поступала.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре