https://news.day.az/world/1738606.html Трамп дал согласие на просьбу Зеленского Президент США Дональд Трамп дал положительный ответ на просьбу Владимира Зеленского о поставках дополнительных средств ПВО.
Трамп дал согласие на просьбу Зеленского
Президент США Дональд Трамп дал положительный ответ на просьбу Владимира Зеленского о поставках дополнительных средств ПВО.
Как передает Day.Az, об этом говорится в совместном заявлении госсекретаря США Марко Рубио и помощника президента США по национальной безопасности Майка Уолтца, которое зачитала на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
Как указала она, Зеленский попросил о дополнительных поставках средств ПВО, "в частности, Patriot".
"И президент Трамп согласился работать над тем, что имеется, особенно в Европе", - сказала она.
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