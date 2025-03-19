Трамп дал согласие на просьбу Зеленского

Президент США Дональд Трамп дал положительный ответ на просьбу Владимира Зеленского о поставках дополнительных средств ПВО.

Как передает Day.Az, об этом говорится в совместном заявлении госсекретаря США Марко Рубио и помощника президента США по национальной безопасности Майка Уолтца, которое зачитала на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Как указала она, Зеленский попросил о дополнительных поставках средств ПВО, "в частности, Patriot".

"И президент Трамп согласился работать над тем, что имеется, особенно в Европе", - сказала она.