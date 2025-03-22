https://news.day.az/world/1739092.html В США мужчина с бензопилой напал на полицейских - ВИДЕО Мужчина с бензопилой набросился на полицейских в доме престарелых в американском штате Иллинойс. Кадры публикует Telegram-канал Shot, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. На кадрах, снятых на нательную камеру стража порядка видно, как злоумышленник набрасывается на людей.
В США мужчина с бензопилой напал на полицейских - ВИДЕО
Мужчина с бензопилой набросился на полицейских в доме престарелых в американском штате Иллинойс. Кадры публикует Telegram-канал Shot, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
На кадрах, снятых на нательную камеру стража порядка видно, как злоумышленник набрасывается на людей. Его попытались обездвижить с помощью тазера, но спецсредства оказались бесполезны. В итоге полицейский застрелил нападавшего из пистолета.
Преступником оказался 41-летний Дэниел Эскалера. Выяснилось, что перед нападением он употребил большую дозу наркотиков. Проведенная проверка полностью оправдала полицейского.
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