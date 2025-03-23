В Диснейлэнде вспыхнул пожар

В Диснейлэнде во Флориде вспыхнул пожар. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что в парке аттракционов загорелся холодильник. По данным очевидцев, огонь вспыхнул за французским павильоном в тематическом парке Disney's Epcot в Орландо. Из-за пожара повалил густой черный дым, и посетителей срочно эвакуировали.

Информации о пострадавших нет.