https://news.day.az/world/1739252.html В Диснейлэнде вспыхнул пожар - ВИДЕО В Диснейлэнде во Флориде вспыхнул пожар. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Отмечается, что в парке аттракционов загорелся холодильник. По данным очевидцев, огонь вспыхнул за французским павильоном в тематическом парке Disney's Epcot в Орландо.
В Диснейлэнде вспыхнул пожар - ВИДЕО
В Диснейлэнде во Флориде вспыхнул пожар. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Отмечается, что в парке аттракционов загорелся холодильник. По данным очевидцев, огонь вспыхнул за французским павильоном в тематическом парке Disney's Epcot в Орландо. Из-за пожара повалил густой черный дым, и посетителей срочно эвакуировали.
Информации о пострадавших нет.
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