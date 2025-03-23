https://news.day.az/world/1739346.html Во Франции призвали объявить Макрону импичмент Глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал в соцсети X инициировать импичмент президента Франции Эммануэля Макрона, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Заявление Филиппо сделал после того, как Макрон выразил мнение о необходимости оказывать давление на президента России Владимира Путина.
Во Франции призвали объявить Макрону импичмент
Глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал в соцсети X инициировать импичмент президента Франции Эммануэля Макрона, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Заявление Филиппо сделал после того, как Макрон выразил мнение о необходимости оказывать давление на президента России Владимира Путина. Глава "Патриотов" назвал французского лидера опасным.
"Надо преградить ему путь, пока не стало слишком поздно", - предупредил Филиппо.
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