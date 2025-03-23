Премьер-министр Армении Никол Пашинян плачет на футбольной трибуне в Грузии.

Как передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, Пашинян и премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе наблюдают за футбольным матчем между национальными сборными Грузии и Армении.

Настроение у Пашиняна испортилось из-за того, что Армения ещё до окончания первого тайма проигрывает с разгромным счётом 5:0.