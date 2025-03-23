https://news.day.az/world/1739383.html Разгром Армении в Грузии: Пашинян плачет на трибуне - ФОТО Премьер-министр Армении Никол Пашинян и премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе наблюдают за футбольным матчем между национальными сборными Грузии и Армении. Как передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, сборная Грузии с первых минут громит команду Армении на своем поле. Десять минут до конца первого тайма, и уже 5:0.
Разгром Армении в Грузии: Пашинян плачет на трибуне - ФОТО
Премьер-министр Армении Никол Пашинян плачет на футбольной трибуне в Грузии.
Как передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, Пашинян и премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе наблюдают за футбольным матчем между национальными сборными Грузии и Армении.
Настроение у Пашиняна испортилось из-за того, что Армения ещё до окончания первого тайма проигрывает с разгромным счётом 5:0.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре