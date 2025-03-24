Стармера поставили перед выбором

Делать выбор между сотрудничеством с Европой или с США было бы ошибкой для Великобритании.

Как передает Day.Az, об этом заявил британский премьер-министр Кир Стармер в интервью The New York Times (NYT).

"Многие призывают нас выбирать между США и Европой", - отметил Стармер.

Премьер страны напомнил, что его знаменитые предшественники Уинстон Черчилль и Клемент Эттли не делали подобного выбора. По его словам, сейчас это "было бы большой ошибкой" для Лондона.

В публикации отмечается, что Стармер, в отличие от ряда европейских лидеров, не призывал Европу к независимому от США курсу в вопросе обеспечения безопасности. В интервью он подчеркнул, что вооруженные силы Британии и США "тесно переплетены".