https://news.day.az/world/1739525.html Яркий метеор озарил небо в России - ВИДЕО В ночь на 23 марта в небе над Свердловской и Челябинской областями заметили яркую вспышку. Оказалось, что это метеор - он попал на камеры, передает Day.Az со ссылкой на 59.ru. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Яркий метеор озарил небо в России - ВИДЕО
В ночь на 23 марта в небе над Свердловской и Челябинской областями заметили яркую вспышку. Оказалось, что это метеор - он попал на камеры, передает Day.Az со ссылкой на 59.ru.
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