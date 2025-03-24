https://news.day.az/world/1739525.html

Яркий метеор озарил небо в России - ВИДЕО

В ночь на 23 марта в небе над Свердловской и Челябинской областями заметили яркую вспышку. Оказалось, что это метеор - он попал на камеры, передает Day.Az со ссылкой на 59.ru. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.