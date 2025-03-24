https://news.day.az/world/1739580.html Эрдоган - оппозиции: Перестаньте провоцировать граждан Перестаньте нарушать покой наших граждан провокациями, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге после заседания кабинета министров в Анкаре, передает Day.Az. Обращаясь к оппозиции, он подчеркнул: "Если у вас есть смелость, то объяснитесь за коррупцию, воровство и взяточничество".
Эрдоган - оппозиции: Перестаньте провоцировать граждан
Перестаньте нарушать покой наших граждан провокациями, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге после заседания кабинета министров в Анкаре, передает Day.Az.
Обращаясь к оппозиции, он подчеркнул: "Если у вас есть смелость, то объяснитесь за коррупцию, воровство и взяточничество".
Эрдоган также призвал прекратить давление на правоохранительные органы: "Не играйте больше на нервах людей. Не натравливайте на нашу полицию маргинальные левые организации, лозунги и менталитет которых вы переняли".
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