Перестаньте нарушать покой наших граждан провокациями, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге после заседания кабинета министров в Анкаре, передает Day.Az.

Обращаясь к оппозиции, он подчеркнул: "Если у вас есть смелость, то объяснитесь за коррупцию, воровство и взяточничество".

Эрдоган также призвал прекратить давление на правоохранительные органы: "Не играйте больше на нервах людей. Не натравливайте на нашу полицию маргинальные левые организации, лозунги и менталитет которых вы переняли".