https://news.day.az/world/1739589.html США и Украина практически завершили сделку по редкоземельным металлам - Трамп Администрация США и власти Украины практически завершили работу над соглашением по редкоземельным элементам. Как передает Day.Az, об этом сообщил президент США Дональд Трамп. "На самом деле [министр финансов США] Скотт [Бессент] сказал мне, что сделка по редкоземельным металлам почти завершена", - отметил Трамп.
США и Украина практически завершили сделку по редкоземельным металлам - Трамп
Администрация США и власти Украины практически завершили работу над соглашением по редкоземельным элементам.
Как передает Day.Az, об этом сообщил президент США Дональд Трамп.
"На самом деле [министр финансов США] Скотт [Бессент] сказал мне, что сделка по редкоземельным металлам почти завершена", - отметил Трамп.
По его словам, соглашение скоро будет подписано.
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