США и Украина практически завершили сделку по редкоземельным металлам

Администрация США и власти Украины практически завершили работу над соглашением по редкоземельным элементам.

Как передает Day.Az, об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

"На самом деле [министр финансов США] Скотт [Бессент] сказал мне, что сделка по редкоземельным металлам почти завершена", - отметил Трамп.

По его словам, соглашение скоро будет подписано.