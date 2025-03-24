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США и Украина практически завершили сделку по редкоземельным металлам - Трамп

Администрация США и власти Украины практически завершили работу над соглашением по редкоземельным элементам. Как передает Day.Az, об этом сообщил президент США Дональд Трамп. "На самом деле [министр финансов США] Скотт [Бессент] сказал мне, что сделка по редкоземельным металлам почти завершена", - отметил Трамп.