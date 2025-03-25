В Канаде собираются больше тратить на оборону

Премьер Канады Марк Карни пообещал беспрецедентное увеличение инвестиций в оборону страны в случае победы его партии на досрочных парламентских выборах.

Как передает Day.Az, об этом он заявил на встрече со сторонниками, трансляция которой велась в соцсети Х.

"Мы обеспечим беспрецедентное увеличение инвестиций в наши вооруженные силы, чтобы мы могли защитить каждый дюйм нашей территории, пока помогаем нашим союзникам за границей", - заявил Карни.

До этого Карни обратился к генерал-губернатору Канады Мэри Саймон с просьбой досрочно распустить парламент и провести выборы. Его предложение было принято.

Позже Карни сообщил, что досрочные парламентские выборы пройдут в Канаде 28 апреля.