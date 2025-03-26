https://news.day.az/world/1739771.html США предъявили Сирии список условий США в обмен на смягчение санкционного режима предложили Сирии список условий. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Reuters. "США представили Сирии список условий в обмен на ослабление некоторых санкций", - говорится в сообщении.
США предъявили Сирии список условий
США в обмен на смягчение санкционного режима предложили Сирии список условий.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Reuters.
"США представили Сирии список условий в обмен на ослабление некоторых санкций", - говорится в сообщении.
До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что Россия будет добиваться отмены санкций против Сирии без каких-либо условий.
По мнению главы МИД РФ, санкции били не по Башару Асаду и его правительству, а по сирийскому народу.
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