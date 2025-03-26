США предъявили Сирии список условий

США в обмен на смягчение санкционного режима предложили Сирии список условий.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Reuters.

"США представили Сирии список условий в обмен на ослабление некоторых санкций", - говорится в сообщении.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что Россия будет добиваться отмены санкций против Сирии без каких-либо условий.

По мнению главы МИД РФ, санкции били не по Башару Асаду и его правительству, а по сирийскому народу.