Почему Гренландия необходима США?

Гренландия необходима Соединенным Штатам для обеспечения международной безопасности, Вашингтону необходимо ее заполучить.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью журналисту Винсу Колианезе.

"Гренландия нужна нам для международной безопасности. Она нам нужна. Мы должны получить ее. И это остров, который с точки зрения оборонительной и даже наступательной позиции нам необходим, особенно в условиях нынешнего мира. И мы должны им обладать. И поэтому мне неприятно говорить об этом, но нам придется его заполучить", - отметил глава государства. По его словам, это касается современных вооружений, кораблей. "Это оживленное место. И это действительно то, чем мы должны обладать", - подчеркнул Трамп.

Его спросили, стремятся ли жители Гренландии стать американскими гражданами. "Не знаю. Я не думаю, что они стремятся, но я думаю, что мы должны это сделать, и мы должны убедить их, и мы должны получить эту территорию, потому что без нее невозможно должным образом защитить большую часть этой земли, не только Соединенные Штаты. Так что мы должны получить ее, и я думаю, что мы ее получим", - отметил президент.

Трамп 13 марта выразил уверенность в том, что США аннексируют Гренландию, которая является автономной территорией Дании. Американский лидер 4 марта заявил, что одобрил бы решение населения острова о вхождении этой автономной территории Дании в состав США. Президент ранее неоднократно заявлял, что Гренландия должна присоединиться к США. Он пригрозил ввести против Дании высокие торговые пошлины, если она не откажется от острова. Еще во время первого президентского срока Трамп предлагал купить Гренландию. Датские и гренландские власти эту идею отвергли.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от агрессии. На нем располагается американская космическая база Питуффик, выполняющая задачи системы предупреждения о ракетном нападении и контроля арктической зоны.