https://news.day.az/world/1739976.html Неожиданно выпавший снег парализовал Иран - ВИДЕО Неожиданно выпавший снег парализовал движение в Иране: Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Отмечается, что метель, необычная для этого времени года, внезапно обрушилась на страну и застала иранцев врасплох. Из-за сильного снегопада нарушено движение между городами. Представляем вашему вниманию данное видео:
Неожиданно выпавший снег парализовал Иран - ВИДЕО
Неожиданно выпавший снег парализовал движение в Иране:
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Отмечается, что метель, необычная для этого времени года, внезапно обрушилась на страну и застала иранцев врасплох. Из-за сильного снегопада нарушено движение между городами.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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