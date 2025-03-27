https://news.day.az/world/1739976.html

Неожиданно выпавший снег парализовал Иран - ВИДЕО

Неожиданно выпавший снег парализовал движение в Иране: Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Отмечается, что метель, необычная для этого времени года, внезапно обрушилась на страну и застала иранцев врасплох. Из-за сильного снегопада нарушено движение между городами. Представляем вашему вниманию данное видео: