Неожиданно выпавший снег парализовал Иран

Неожиданно выпавший снег парализовал движение в Иране:

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Отмечается, что метель, необычная для этого времени года, внезапно обрушилась на страну и застала иранцев врасплох. Из-за сильного снегопада нарушено движение между городами.

Представляем вашему вниманию данное видео: