Зеленский ответил, доверяет ли он США

По сравнению с Украиной, которая находится в войне, весь мир живет сейчас очень медленно.

Как передает Day.Az со ссылкой на УНИАН, об этом президент Украины Володимир Зеленский заявил во время пресс-конференции по результатам встречи с лидерами стран в Париже, отвечая на вопрос о том, доверяет ли он Соединенным Штатам и не считает ли, что союзники действуют слишком медленно.

"Это не упреки, это просто совершенно разные реалии. К сожалению, то, что мы хотим сделать за неделю, мы делаем месяцы. Почему мы многое хотим делать в Украине? Потому что все это очень долго. Ежедневно мы получаем ракетные удары, ежедневно у нас есть потери, и это большие потери для нас. Это очень сложно объяснить людям, которые живут в другой скорости... Как один из представителей США по "русским" Уиткофф (Стив Уиткофф - спецпосланник президента США Дональда Трампа, - ред.)... Он говорит для нас абстрактно, это совсем из другого мира. Для нас эти люди с другой планеты. Мы находимся в войне", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что речь идет не о доверии или недоверии к партнерам, а о прагматических вещах, о том, что будущее Европы должно строиться на союзах безопасности не на бумаге.