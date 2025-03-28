Зеленский обратился к Трампу с просьбой

Украине нужно, чтобы президент США Дональд Трамп обеспечил ей сильную позицию на переговорах по урегулированию вооруженного конфликта.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил президент Володимир Зеленский в ходе пресс-конференции.

"Чтобы у нас был шанс закончить войну переговорами и не просто закончить, а иметь справедливый, устойчивый мир... Я хочу этих гарантий от США", - сказал президент.