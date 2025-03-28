https://news.day.az/world/1740140.html Зеленский обратился к Трампу с просьбой Украине нужно, чтобы президент США Дональд Трамп обеспечил ей сильную позицию на переговорах по урегулированию вооруженного конфликта. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил президент Володимир Зеленский в ходе пресс-конференции.
Зеленский обратился к Трампу с просьбой
Украине нужно, чтобы президент США Дональд Трамп обеспечил ей сильную позицию на переговорах по урегулированию вооруженного конфликта.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил президент Володимир Зеленский в ходе пресс-конференции.
"Чтобы у нас был шанс закончить войну переговорами и не просто закончить, а иметь справедливый, устойчивый мир... Я хочу этих гарантий от США", - сказал президент.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре