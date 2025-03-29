Госдеп США реорганизует USAID

Государственный департамент сообщил Конгрессу о намерении реорганизовать Агентство США по международному развитию (USAID).

Как передает Day.Az, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает Reuters со ссылкой на заявление главы Госдепа.

"Мы переориентируем наши программы внешней помощи, чтобы они напрямую соответствовали тому, что лучше для Соединенных Штатов и наших граждан", - сообщил Рубио.

Госсекретарь уточнил, что реорганизация будет предполагать "передачу некоторых функций USAID в ведение департамента" к 1 июля. Другие функции агентства будут упразднены в случае, если они не соответствуют интересам Вашингтона.