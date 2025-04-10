В США наблюдается замедление роста цен

Рост потребительских цен в США замедлился в марте до 2,4 процента в годовом измерении с 2,8 процента в феврале. Динамика показателя превзошла ожидания аналитиков, которые прогнозировали его на уровне 2,6 процента.

Как передает Day.Az, об этом пишет Trading Economics.

Отмечается, что месяц к месяцу он сократился на 0,1 процента, что произошло впервые с мая 2020 года. Как следует из материалов, снижение годовой базовой инфляции также оказалось более сильным, чем рассчитывали эксперты. Она упала до минимальных за четыре года 2,8 процента против ожидавшихся 3,0.

Драйвером снижения инфляции стало падение цен на энергоносители - бензин в марте стал дешевле на 9,8 процента после сокращения средней стоимости на 3,1 процента в феврале, сильно (на 7,6 процента) подешевел и мазут. При этом рост цен на продукты напротив ускорился - с 2,6 до 3,0 процента.