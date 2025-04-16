https://news.day.az/world/1745311.html Жесткое ДТП с «Газелью», автовозом и фурой - ВИДЕО В Ульяновской области три человека попали в ДТП на трассе М5. Об этом сообщает РЕН ТВ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "Автовоз столкнулся с "Газелью", затем обе машины вынесло на встречную полосу, где они врезались в фуру "КамАЗ", уточнили в МВД по региону.
Жесткое ДТП с «Газелью», автовозом и фурой - ВИДЕО
В Ульяновской области три человека попали в ДТП на трассе М5. Об этом сообщает РЕН ТВ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Автовоз столкнулся с "Газелью", затем обе машины вынесло на встречную полосу, где они врезались в фуру "КамАЗ", уточнили в МВД по региону. Авария произошла возле рабочего поселка Николаевка", - говорится в публикации.
Обстоятельства ДТП уточняются. Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.
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