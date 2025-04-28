Трамп обратился к жителям Канады

Дональд Трамп рассказал жителям Канады о будущем, которое их ждет после вступления страны в состав США. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Выберите человека, у которого есть сила и мудрость сократить ваши налоги вдвое, увеличить вашу военную мощь - бесплатно - до самого высокого уровня в мире, сделать так, чтобы ваши автомобили, сталь, алюминий, лесоматериалы, энергия и все другие отрасли учетверились в размерах, без каких-либо пошлин или налогов, если Канада станет желанным 51-м штатом США", - написал он.

Глава Белого дома подчеркнул, что США нет смысла "субсидировать Канаду сотнями миллиардов долларов в год", если она не станет американским штатом.

28 апреля в Канаде стартуют досрочные парламентские выборы. В голосовании примут участие 16 партий, а лидер победившей политической силы станет новым премьер-министром страны.