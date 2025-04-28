В Китае заявили о независимости от поставок из США

В Китае заявили об отсутствии зависимости от поставок зерна и газа из США. Соответствующее заявление заместителя главы Национальной комиссии по развитию и реформам Китая Чжао Чэньсина приводит Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Даже если мы не будем закупать фуражное зерно и масличные культуры у США, это не сильно повлияет на поставки зерна в нашу страну", - подчеркнул он.

По словам китайского чиновника, его страна без труда компенсирует прекращение экспорта из США с помощью внутреннего производства и поставок из других стран.