https://news.day.az/world/1748574.html

Взрыв бомбы в Нигерии - много погибших

По меньшей мере 26 человек погибли при взрыве самодельной бомбы на северо-востоке Нигерии. Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Reuters. Согласно информации, в штате Борно на северо-востоке страны взорвались начиненные взрывчаткой два автомобиля. Они двигались по трассе, связывающей населенные пункты Ранн и Гамбору Нгала.