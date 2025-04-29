Взрыв бомбы в Нигерии

По меньшей мере 26 человек погибли при взрыве самодельной бомбы на северо-востоке Нигерии.

Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Reuters.

Согласно информации, в штате Борно на северо-востоке страны взорвались начиненные взрывчаткой два автомобиля. Они двигались по трассе, связывающей населенные пункты Ранн и Гамбору Нгала.

Раненые доставлены в ближайшую больницу.