https://news.day.az/world/1748574.html Взрыв бомбы в Нигерии - много погибших По меньшей мере 26 человек погибли при взрыве самодельной бомбы на северо-востоке Нигерии. Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Reuters. Согласно информации, в штате Борно на северо-востоке страны взорвались начиненные взрывчаткой два автомобиля. Они двигались по трассе, связывающей населенные пункты Ранн и Гамбору Нгала.
Взрыв бомбы в Нигерии - много погибших
По меньшей мере 26 человек погибли при взрыве самодельной бомбы на северо-востоке Нигерии.
Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Reuters.
Согласно информации, в штате Борно на северо-востоке страны взорвались начиненные взрывчаткой два автомобиля. Они двигались по трассе, связывающей населенные пункты Ранн и Гамбору Нгала.
Раненые доставлены в ближайшую больницу.
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