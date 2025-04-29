Трамп может смягчить эти таможенные пошлины

Президент США Дональд Трамп планирует вывести автопроизводителей из-под действия некоторых таможенных пошлин.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, на компании, которые уже платят 25-процентные пошлины на импорт автомобилей, не будут распространяться другие тарифы, например касающиеся ввоза стали и алюминия. Причем, после объявления этого решения Трампа, автопроизводителям будут возмещены уже уплаченные ими пошлины.

Американская администрация также пересмотрит тарифы на импорт запчастей для автомобилей, которые должны вступить в силу 3 мая и составить 25%, добавляет The Wall Street Journal. Эти меры, как ожидается, дадут автопроизводителям время на перенос цепочек поставок и серьезно поддержат компании в краткосрочной перспективе.

Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. Кроме того, администрация США ввела с 3 апреля таможенные пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили.

9 апреля Трамп заявил, что приостанавливает на 90 дней действие дополнительных импортных пошлин, введенных по принципу взаимности, в отношении ряда стран и территорий. В Белом доме пояснили, что пауза связана с проведением торговых переговоров, в этот период будет действовать "универсальный тариф в размере 10%". Одновременно с этим президент США повысил тарифы на китайскую продукцию до 125%. Учитывая ранее введенный тариф в размере 20% за якобы недостаточные усилия правительств Канады, Китая и Мексики в борьбе с контрабандой фентанила в США, общая пошлина на товары из КНР в настоящее время достигает 145%.