https://news.day.az/world/1748712.html В Турции перевернулся автобус с туристами - ФОТО - ВИДЕО В Турции перевернулся автобус с российскими туристами. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "По информации SHOT, отдыхающие ехали из аэропорта Антальи в город Сиде. Предварительно, пострадали 18 россиян и водитель автобуса. Всего в салоне ехало 25 граждан РФ", - говорится в сообщении.
В Турции перевернулся автобус с туристами - ФОТО - ВИДЕО
В Турции перевернулся автобус с российскими туристами. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"По информации SHOT, отдыхающие ехали из аэропорта Антальи в город Сиде. Предварительно, пострадали 18 россиян и водитель автобуса. Всего в салоне ехало 25 граждан РФ", - говорится в сообщении.
Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что автобус лежит на боковой части, при этом у него выбито лобовое стекло.
По информации источника, водитель не справился с управлением и улетел в кювет в районе Гюндогду на бульваре Мустафа Бея. Кроме того, после падения транспорт врезался в теплицу.
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