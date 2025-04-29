В Турции перевернулся автобус с туристами

В Турции перевернулся автобус с российскими туристами. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"По информации SHOT, отдыхающие ехали из аэропорта Антальи в город Сиде. Предварительно, пострадали 18 россиян и водитель автобуса. Всего в салоне ехало 25 граждан РФ", - говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что автобус лежит на боковой части, при этом у него выбито лобовое стекло.

По информации источника, водитель не справился с управлением и улетел в кювет в районе Гюндогду на бульваре Мустафа Бея. Кроме того, после падения транспорт врезался в теплицу.