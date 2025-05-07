Пентагон назвал свой главный приоритет

Инвестиции в модернизацию ядерных возможностей остаются главным приоритетом американских ВВС.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил начальник штаба ВВС США Дэвид Элвин.

"Наши инвестиции в модернизацию ядерных сил остаются главным приоритетом", - сказал он на слушаниях в Палате представителей Конгресса США.

По его словам, в частности, ВВС США сейчас активно заняты модернизацией истребителей F-15 и F-35, а также стратегических бомбардировщиков В-52. Он отметил, что это необходимо делать, чтобы США "могли идти в ногу с изменяющимися угрозами".

Элвин добавил, что модернизация американских военно-воздушных сил включает в себя и значительные инвестиции в создание истребителя шестого поколения F-47.

Ранее президент США Дональд Трамп предоставил американской аэрокосмической корпорации Boeing контракт на разработку истребителя следующего поколения по программе NGAD (Next-Generation Air Dominance), который получил наименование F-47. Президент подчеркнул, что разработка нового истребителя "идет уже давно", а испытательные полеты экспериментальной модели выполняются уже пять лет. Он выразил уверенность в том, что новый истребитель будет "существенно превосходить" по своим возможностям авиатехнику, стоящую на вооружении других стран.

NGAD - это семейство систем перспективного авиационного комплекса. Его пилотируемый компонент, как предполагается, придет на замену истребителю-бомбардировщику F-22. По данным американских СМИ, ожидается, что истребитель шестого поколения будет работать в связке с беспилотными летательными аппаратами.