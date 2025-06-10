https://news.day.az/world/1759326.html

Женщина устроила переполох во французском аэропорту - ВИДЕО

В одном из аэропортов Франции женщина устроила настоящий переполох и полицейским пришлось приложить немало усилий, чтобы ее задержать и обезвредить. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео: Ранее сообщалось, что в Карибском море нашли пропавший без вести самолет.