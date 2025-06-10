https://news.day.az/world/1759326.html Женщина устроила переполох во французском аэропорту - ВИДЕО В одном из аэропортов Франции женщина устроила настоящий переполох и полицейским пришлось приложить немало усилий, чтобы ее задержать и обезвредить. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео: Ранее сообщалось, что в Карибском море нашли пропавший без вести самолет.
Женщина устроила переполох во французском аэропорту - ВИДЕО
В одном из аэропортов Франции женщина устроила настоящий переполох и полицейским пришлось приложить немало усилий, чтобы ее задержать и обезвредить.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Ранее сообщалось, что в Карибском море нашли пропавший без вести самолет.
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