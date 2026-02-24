https://news.day.az/world/1818044.html В китайском зоопарке растолстевших тигров посадили на диету - ВИДЕО В китайском зоопарке тигры так растолстели, что их посадили на диету. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Теперь более 300 тигров в Харбине находятся на "легком голодании". В зоопарке утверждают, что этот перерыв необходим для оздоровления после недавнего новогоднего переедания.
