В китайском зоопарке растолстевших тигров посадили на диету

В китайском зоопарке тигры так растолстели, что их посадили на диету.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Теперь более 300 тигров в Харбине находятся на "легком голодании". В зоопарке утверждают, что этот перерыв необходим для оздоровления после недавнего новогоднего переедания. В одной зоне в день полностью исключается мясо, в то время как остальные питаются как обычно.