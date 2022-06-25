Электрокар Mercedes-Benz побил собственный рекорд автономности. Без подзарядки концепт-кар Vision EQXX преодолел 1202 километра, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В апреле 2022 года немецкий автопроизводитель объявил, что его прототип проехал из Германии до южного побережья Франции, в Кассис, через Альпы за 11 часов и 32 минуты, преодолев за это время со сменой двух водителей общую дистанцию 1008 километров. Во время путешествия концепт задействовал солнечные панели на крыше, которые подпитывали аккумулятор, а также использовал рекуперативное торможение. Собственный рекорд Vision EQXX побил уже летом по пути на Фестиваль скорости в Гудвуде.

Во время первой поездки, проходившей при температуре от 3 до 18 градусов тепла, электромобиль продемонстрировал потреблением энергии 8,7 киловатт-час на 100 километров и по прибытию к финишу имел запас хода около 140 километров. Новым вызовом для концепт-кара стала 30-градусная жара и интенсивный трафик вокруг Штутгарта и на юго-востоке Англии в новом путешествии.

На сей раз Vision EQXX стартовал из Штутгарта, затем, через несколько незапланированных отклонений от первоначального маршрута, пересек французскую границу недалеко от Страсбурга, проследовал через северную Францию ​ до Кале, где концепт-кар на поезде преодолел Евротоннель под Ла-Маншем. Оказавшись в Великобритании, электромобиль проехал по трассе M25 вокруг Лондона, а затем остановился на базе команды Mercedes-Benz Формулы-1 в Брэкли.

Финальной точкой маршрута стала гоночная трасса "Сильверстоун", где нидерландский пилот заводской команды Mercedes-EQ Formula E и действующий чемпион серии Формула-Е Ник де Врис проехал по трассе 11 кругов, полностью израсходовав запас энергии в батареях. Дистанция в 1202 километра заняла 14 часов 30 минут, а средний расход энергии на маршруте составил 8,3 киловатт-час на 100 километров в условиях интенсивного движения и летней жары.

При расчёте расхода энергии в Mercedes-Benz учитывали, что около 51 километра в тоннеле электромобиль ехал на поезде, а также то, что на "Сильверстоуне" прототип разгоняли до максимальной скорости 140 километров в час. На протяжении всего пути кондиционер был включен восемь часов. Инженеры Mercedes-Benz назвали Vision EQXX самым энергоэффективным автомобилем марки за всю её историю и пообещали, что многие технические решения с концепт-кара перекочуют на серийные модели.