Toyota раскрыла дату премьеры большого Highlander

Компания Toyota в следующем году добавит в свою линейку новый трехрядный кроссовер. Модель, построенная на базе обычного Highlander, получит приставку Grand к названию и более просторный салон: это будет "идеальный автомобиль для путешествий", обещают в компании. Пока опубликован только тизер, позволяющий взглянуть на затемненную корму Grand Highlander, а подробности о нем держатся в секрете. Премьера состоится 8 февраля 2023 года в преддверии Чикагского автосалона, передает Day.Az со ссылкой на motor.ru.

Тизер демонстрирует оригинальную корму, отличную от Highlander. Фонари соединены плашкой с названием модели, на нижней кромке размещены значки с надписями Hybrid Max и Platinum - они указывают на силовую установку и уровень оснащения.

Возможно, новинка раздели техническую начинку с Crown Hybrid Max, дебютировавшей в начале 2022 года. В состав установки входит 2,4-литровая "турбочетверка" и электромотор, суммарно развивающие 344 лошадиные силы и 542 Нм крутящего момента.

Мария Руцкая

Ожидается, что Grand Highlander займет нишу между актуальным Highlander с тремя рядами и более крупной Sequoia. Toyota впервые подтвердила скорый выход крупного кроссовера, хотя слухи о нем ходят еще с 2020 года, когда было запатентовано название. Как и сообщали инсайдеры, дебют состоится в 2023 году.