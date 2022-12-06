https://news.day.az/autonews/1517146.html Сколько всего автомобилей в Азербайджане?
Сколько всего автомобилей в Азербайджане?
Всего в Азербайджане около 1 миллиона 700 тысяч автомобилей, более 70 процентов из них приходятся на Баку.
Об этом сообщил Trend главный инспектор Управления Государственной дорожной полиции майор полиции Араз Аскерли, передает Day.Az.
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