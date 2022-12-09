Uber запустит сервис роботакси

Американская компания Uber сделала первый шаг в реализации программы организации беспилотного движения. Совместно с предприятием Motional служба запустит сервис роботакси в Лас-Вегасе, сообщает Day.Az со ссылкой на интернет-портал TechCrunch. Подобные сервисы компания планирует запустить в большинстве городов США в течение десяти лет.

Это не первый совместный проект Uber и Motional. Сообщается, что до того, как приступить к разработке сервиса автономного такси, компании протестировали службу доставки в Санта-Монике. В отличие от Uber, который после неудачной попытки создать собственную платформу в 2015 году впервые запустил такси с автопилотом, для Motional это уже третий подобный стартап.

Представители компаний сообщали, что согласно планам Лос-Анджелес станет второй площадкой, где пользователи смогут заказать такси без водителя. Там объяснили, что в Калифорнии действуют более строгие законы, которые регулируют работу таких сервисов, чем в Неваде. В настоящий момент в распоряжении Motional есть только разрешение от Департамента транспортных средств Калифорнии на тесты автомобилей с "безопасным водителем".

Планируется, что роботакси можно заказать только в вариантах UberX или Uber Comfort Electric. Компания не разглашает точное число автомобилей с функцией автопилота, которые получит Uber. По данным инсайдеров, сервис будет работать только на популярных маршрутах и в дневное время. Запуск намечен на 2023 год.

Поначалу в автомобилях будет присутствовать специальный персонал, который будет следить за безопасностью. Однако в компании уверены, что это временная мера. Какое-то время услуга роботакси будет бесплатной, пока Uber собирает отзывы от пользователей.