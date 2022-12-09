Китай расширит экспорт подержанных автомобилей

Китай объявил о расширении экспорта подержанных автомобилей, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.ru. По данным СМИ, 14 регионов получили разрешение на экспорт автомобилей с пробегом.

Изначально экспортировать автомобили со вторичного рынка могли только десять административных единиц. Процедура получения разрешения от правительства - трудоемкий и энергозатратный процесс.

"Административные единицы, получившие такое разрешение, должны разработать стандарты допуска на рынок подержанных автомобилей для местных предприятий, регламентировать процедуры отбора и оказать поддержку в ведении экспортного бизнеса компаниям, имеющим доступ к подержанным автомобилям, каналы сбыта за рубежом и способным предоставлять послепродажное обслуживание", - говорится в сообщении.

Помимо этого, регионы обязаны создать все необходимые условия для экспорта. В их число входит упрощение процедур регистрации сделок купли-продажи, получение лицензии, а также таможенное оформление.

За 2022 год Китай экспортировал более 13 млн автомобилей. Осенью в Сети появилась информация о планах FAW наладить экспорт подержанных автомобилей марки Volkswagen и Hongqi на российский рынок. По неофициальным данным, первая партия будет насчитывать 4750 машин. Ожидается, что в Россию отправятся б/у седаны Volkswagen Jetta. Также FAW планирует поставить в Россию 3750 подержанных автомобилей премиальной марки Hongqi. Известно, что FAW экспортирует машины с пробегом на рынки Казахстана и Иордании.