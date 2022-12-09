Первые шпионские фото Volkswagen Tiguan нового поколения

Интернет-портал Motor1 опубликовал фотографии с испытаний кроссовера Volkswagen Tiguan нового поколения, передает Day.Az. На снимках видно, что немецкий производитель пытался замаскировать автомобиль под предыдущую модель, однако новый кроссовер выглядит массивнее и с более мягкими и плавными линиями кузова. Даты релиза Tiguan третьего поколения пока неизвестны.

Судя по снимкам, бренд пытается уйти от угловатых форм. Обновленный экстерьер имеет сходство с электрокроссовером VW ID.4. Пока нет официальной информации о том, будет ли Volkswagen выпускать несколько модификаций кузова или запустит производство автомобиля в одном размере.

В салоне Tiguan-2024 появится сенсорный дисплей ID-esque. В модели предыдущего поколения информационно-развлекательная система была интегрирована в центральную консоль. Сейчас монитор встроен в панель под углом.





Основная часть изменений коснулась силовой установки автомобиля. На фоне того, что Volkswagen, как и многие другие зарубежные автопроизводители, особое внимание уделяет разработке электромобилей, ожидается, что новый Tiguan не станет полностью электрическим. В этом случае он составит конкуренцию ID.4 и недавно анонсированной высокопроизводительной версии ID.3. По данным СМИ, кроссовер начнут собирать на обновленной платформе MQB, а в гамму силовых агрегатов войдут бензиновые и дизельные двигатели, соответствующие стандарту Евро-7. Не исключено, что Tiguan получит комплектацию с гибридной силовой установкой.

В конце октября немецкий концерн объявил, что начиная с 2033 года на европейском рынке будут продаваться только полностью электрические модели Volkswagen. Соответствующее заявление сделал руководитель компании Томас Шефер. Это означает, что VW ускорил первоначальные планы отказа от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, намеченного на 2033-2035 годы.





