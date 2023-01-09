В России отзывают 1 217 автомобилей Jeep

АО "ЭфСиЭй РУС" - официальный представитель изготовителя Jeep в России, отзывает 1 217 автомобилей Jeep Grand Cherokee, реализованных в период с 2018 года с VIN-кодами. Об этом сообщается в понедельник на сайте Росстандарта, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Транспортные средства отзываются по причине того, что гидравлический блок управления модуля антиблокировочной тормозной системы (HCU/ABS) может неверно определять давление в первичном контуре. "Из-за неверного определения давления в первичном контуре гидравлическим блоком управления модуля АБС, могут несанкционированно включаться стоп-сигналы. Кроме того, система может позволить запустить двигатель и перевести рычаг селектора передач из парковочного положения без нажатия на педаль тормоза", - говорится в сообщении Росстандарта.

На всех транспортных средствах в качестве меры предосторожности будет проведен контрольный осмотр, при необходимости будут выполнены соответствующие работы.

Все владельцы автомобилей, подпадающих под отзыв, будут проинформированы о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Кроме того, владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить на сайте Росстандарта, подпадает ли их транспортное средство под отзыв, сопоставив VIN-код своего автомобиля с перечнем, подпадающих под отзывную программу. Ремонтные работы будут проводиться бесплатно, говорится в сообщении.