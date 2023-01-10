Компания Rolls-Royce продала в 2022 году 6021 произведений роскоши!

Компания Rolls-Royce продала в 2022 году 6021 произведение роскоши, собранное под индивидуальный заказ. Это стало рекордным показателем за всю 118-летнюю историю марки.

Об этом Day.Az сообщил главный исполнительный директор Rolls-Royce Motor Cars Торстен Мюллер-Отвос во время состоявшейся 9 января онлайн-пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года.

Во время своего выступления перед виртуальной аудиторией, состоящей из представителей прессы, глава компании Rolls-Royce Motor Cars подчеркнул, что по сравнению с 2021 годом продажи Rolls-Royce выросли на 8%. Особенно сильно спрос на автомобили британской люксовой марки, принадлежащей концерну BMW, вырос в 2022 году на американском континенте, в особенности в США, которое занимает первое место. Второе место по продажам занимает Китай, далее идёт Европа, в особенности Великобритания и Германия, где были отмечены рекордные продажи. Далее был отмечен Азиатско-Тихоокеанский регион, в особенности Ближний Восток, где также было отмечено сильное развитие в продажах моделей Rolls-Royce.

Как подчеркнул главный исполнительный директор Rolls-Royce Motor Cars, самыми продаваемыми моделями были Cullinan и новый Ghost, в особенности, версии black badge.

Торстен Мюллер-Отвос также затронул тему электрической модели, получившей название Spectre, которая выйдет на рынок в четвертом квартале 2023 года. В 2030 году Rolls-Royce планирует полностью перейти на электрические автомобили.

"Ещё одним результатом было открытие в прошлом году компанией частного офиса Rolls-Royce Motor Cars в Дубае. Это первый международный частный офисный центр после офиса в Гудвуде (Великобритания)", - сообщил Торстен Мюллер-Отвос.

В 2022 году компания Rolls-Royce Motor Cars открыла 150 новых рабочих мест, тем самым собрав 2500 сотрудников 50 национальностей под крышей одной компании.

Перед тем, как ответить на многочисленные вопросы журналистов, Торстен Мюллер-Отвос заявил, что Rolls-Royce Motor Cars не является заводом, производящим машины, а является местом, где рождается роскошь в её особой форме и по индивидуальному заказу. Ведь каждая модель Rolls-Royce - это нечто неповторимое и особенное. Rolls-Royce Motor Cars в своей долгосрочной стратегии, как и ранее, всегда намерена наблюдать и исполнять самые смелые желания своих клиентов.

Нихад Ахвердиев