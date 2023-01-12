Suzuki рассекретила пятидверный внедорожник Jimny

Suzuki представила пятидверную версию компактного внедорожника Jimny. Новая модификация автомобиля будет доступна на рынке Индии, сообщает пресс-служба автопроизводителя, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В пятидверном исполнении габаритная длина Jimny выросла на полметра в сравнении с трехдверным, до 3985 мм. Колесная база увеличилась на 340 мм. Внедорожник получил оригинальные задние сиденья и адаптированную отделку задней части кузова. По агрегатам изменений не произошло: как и трехдверный, пятидверный Jimny оснащается бензиновым мотором 1.5, который работает в паре с 5-ступенчатой механической трансмиссией, либо 4-ступенчатым автоматом.

Выпускать новый Jimny будут на индийском заводе Maruti Suzuki. Нынешнее поколение японского внедорожника производится с 2018 года.