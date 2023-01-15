Раскрыты лидеры продаж на мировом авторынке в 2022 году Третий год подряд на вершине оказывается Toyota, несмотря на производственные проблемы

Toyota Motor вновь возглавила глобальный авторынок. Только за 11 месяцев 2022 года японскому автогиганту удалось поставить 9,56 миллиона машин. Любопытно, что выяснилось это благодаря отчету Volkswagen, который реализовал 8,26 миллиона автомобилей - причем по итогам года. Таким образом, Toyota за 11 месяцев продала на 1,3 миллиона машин больше, чем Volkswagen за весь 2022 год. Сама Toyota пока не опубликовала данные.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor.ru, Toyota лидирует на мировом рынке уже третий год подряд. В 2022 году компания объявляла частые простои на заводах, вызванные продолжающейся нехваткой микрочипов, а также проблемами с поставками из-за вспышек коронавируса в Китае. В результате производственные планы регулярно не выполнялись, но это не помешало японцам сохранить первенство со значительным отрывом. Удалось ли им выполнить общий производственный план на 2022 год - 9,7 миллиона автомобилей - пока неизвестно.

Что касается Volkswagen, то минувший год стал худшим для производителя за последние 11 лет, следует из отчета. Концерн реализовал 8,26 миллиона автомобилей, что на семь процентов ниже результата 2021 года. Однако показатель Toyota сократился еще заметнее - с 10,49 миллиона.

Volkswagen и Toyota - многолетние конкуренты за лидерство на глобальном авторынке. С 2016 по 2019 год рейтинг возглавлял Volkswagen, а в 2020-м его сместил японский производитель, пока продолжающий держать пальму первенства.