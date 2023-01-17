https://news.day.az/autonews/1529089.html Внедорожник Lada Niva Sport может получить новый двигатель
Внедорожник Lada Niva Sport может получить новый двигатель
Трехдверная версия внедорожника Lada Niva Sport в "гражданской" версии получит новый 16-клапанный двигатель. Об этом сообщает паблик Avtograd News в соцсети "ВКонтакте", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что вместе с 16-клапанным мотором (предположительно, 122-сильным объемом 1,8 литра), на "гражданскую" Lada Niva Sport установят усиленную подвеску и более современную коробку передач. Кроме того, модель получит спортивные сиденья с красной прострочкой и красными декоративными вставками.
По некоторым данным, выпуск спортивной версии внедорожника Lada Niva Sport должен начаться летом 2023 года.
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