Полностью рассекречен самый роскошный седан Hyundai

Самый роскошный седан Hyundai полностью рассекречен на новых снимках. В Сети появились фотографии салона пятиметрового Hyundai Grandeur в максимальной версии Calligraphy. У таких машин 20-дюймовые колёса, задние кресла с подогревом и вентиляцией, проекционный экран, электрические шторки, адаптивная подвеска и опциональный полный привод. Цены на внутреннем рынке стартуют с 46,9 миллиона вон и достигают 60 миллионов вон со всеми опциями, передает Day.Az со ссылкой на Motor.ru.

Презентация Hyundai Grandeur седьмого поколения состоялась два месяца назад, но флагманский седан до сих пор продаётся только на южнокорейском рынке. К особенностям модели можно отнести безрамочные двери с двухслойными стёклами, безальтернативный трёхэкранный кокпит и систему аутентификации водителя по отпечатку пальца.

У топ-версии салон отделан натуральным шпоном, кожей и алюминием. За аудиосистему Bose с 14 динамиками, панорамную крышу, заводской антихром, задний подлокотник с расширенным функционалом, адаптивную подвеску с фронтальной камерой и полный привод HTRAC всё равно нужно доплачивать.

Седаны со всеми ведущими колёсами бывают только с атмосферным 3,5-литровым V6 (300 сил, 359 Нм), а вот 230-сильные гибриды с "турбочетвёркой" 1.6 и базовые версии с 2,5-литровым безнаддувным двигателем (198 сил, 248 Нм) доступны с передним приводом.