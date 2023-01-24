«Москвич» готовит две новые модели

Московский автозавод "Москвич" готовится к расширению модельного ряда, в который сейчас входят только два автомобиля - "Москвич 3" и электрический "Москвич 3е" на базе китайских JAC. Вскоре он увеличится вдвое. Как сообщает портал Drom со ссылкой на собственные источники, на подходе модели "Москвич 5" и "Москвич 6". Обе встанут на конвейер экс-завода Renault в Москве уже в нынешнем году и помогут выполнить амбициозный производственный план на 50 тысяч машин, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Вероятно, новые "Москвичи" также будут представлять собой "китайцев" с русифицированными шильдиками. Какие именно модели поставят на конвейер, пока неясно. Судя по летней презентации, показанной мэру Москвы Сергею Собянину, одной из них может оказаться кроссовер JAC S7: он продавался в России под "родным" брендом, но в ноябре внезапно исчез из его линейки. Также на презентации засветились лифтбек Sehol A5 Plus и еще один кроссовер - JAC X6.

В январе Собянин сообщил о выпуске двухтысячного "Москвича". План на 2023 год - нарастить объемы до 50 тысяч автомобилей, 10 из которых будут электрическими "Москвич 3е". Исходя из данных Drom, завод соберет примерно 15 тысяч топливных "Москвич 3", а вторую половину составят новые "Москвич 5" и "Москвич 6". Также завод планирует постепенно повышать локализацию, к концу года достигнув уровня, который был у Renault.