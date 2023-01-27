Главного конкурента Tesla Model Y начали тестировать в Китае

Автобренд Polestar, который занимается производством электрокаров в Китае в сотрудничестве с Volvo, вывел на тесты модель Polestar 4.

Как передает Day.Az, шпионские снимки опубликовал интернет-портал Car News China.

Сообщается, что серийное производство новинки начнется уже в марте, а это значит, что компания может официально представить электромобиль до конца 2023 года.

Технические характеристики модели производитель пока не разглашал. Несмотря на это, новую модель Polestar уже называют конкурентом Tesla Model Y. На данный момент известно, что полноприводный Polestar 4 построен на платформе PMA, близкой к архитектуре Geely SEA. Запас хода электрокара составит 600 км по циклу WLTP. Напомним, что Model Y на одном заряде способна проехать от 487 до 531 км в зависимости от модификации.

Экстерьер электромобиля находится в разработке. На снимках видно, что Polestar 4 покрыт плотным слоем камуфляжной пленки. По своим габаритам новинка схожа с Zeekr 001, длина которого достигает 4970 мм. Вышедший на тесты автомобиль получил аэродинамическую форму с наклонной задней стойкой, раздельную оптику, как у концепт-кара Polestar Precept, и зеркала заднего вида вместо камер.

Официальная цена "зеленого" автомобиля пока неизвестна. Предположительно, чтобы соперничать с Tesla, ценовой диапазон Polestar 4 в Китае должен составлять от 259 900 до 359 900 юаней.

Ранее стало известно, что компания обновила свою первую полностью электрическую модель - седан Polestar 2. Прежде базовой версией была переднеприводная модель мощностью 231 л.с. Теперь самая доступная модификация оснащена задним приводом и электромотором мощностью 272 л.с., а в форсированном варианте - 300 л.с.