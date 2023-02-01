Haval запустил производство нового кроссовера

В Китае стартовало производство кроссовера Haval H-Dog. Он выйдет на рынок Китая уже в этом году. Подробности о старте производства выяснили "Китайские автомобили", передает Day.Az.

Что известно о старте производства?

Haval уже несколько раз получал разрешения на производство H-Dog от китайского министерства промышленности и информатизации. И теперь первый серийный автомобиль, а вернее его "белый кузов", сошёл с конвейера.

Форма капота серийного H-Dog полностью повторяет автомобиль, который мы видели в рамках автосалонов уже несколько раз. Мы также можем отметить довольно широкий усилитель бампера этого кроссовера.

Сборку H-Dog наладили на заводе Haval в городе Тяньцзинь, расположенном недалеко от Пекина. Это - одна из крупнейших производственных баз компании в Китае, работающая с 2011 года. В конце 2022-го она отметила производство 3-миллионого автомобиля. Её текущая производственная мощность достигает 500 тысяч машин в год. Сейчас на этой фабрике собирают H6, M6 Plus, а также F7 и F7x для экспорта. Теперь компанию им составит и новый кроссовер.

Что нужно знать о Haval H-Dog?

Кроссовер H-Dog - флагманский представитель "собачей" линейки Haval, в которую входят Dargo и Cool Dog. По размерам он схож со Skoda Kodiaq. Его точные габариты составляют 4705 х 1908 х 1780 мм при колёсной базе 2810 мм.

Под капотом бензиновой версии H-Dog устанавливается 2-литровый мотор GW4N20A, представляющий собой модификацию агрегата, знакомого российским автолюбителям по Haval Dargo. Его отдача достигает 238 л.с. Привод кроссовера может быть как передним, так и полным. Пока что в Китае стартовало производство именно бензиновой версии. В будущем в производство выйдет и H-Dog с гибридной системой в основе с 1,5-литровым ДВС. Его совокупная мощность составит 326 л.с. и 530 Нм.

Отметим, что название H-Dog - временное. И, несмотря на старт производства, имя серийной версии кроссовера пока не раскрыто. Тем не менее, с высокой вероятностью он получит название Dagou Max (Dargo Max). Судя по тому, что производство H-Dog уже стартовало, выйти на рынок Китая он должен уже совсем скоро.